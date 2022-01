Requalificação da PE-365 tem 10% concluída

São 32,4 quilômetros de extensão da via entre as cidades de Serra Talhada e Triunfo. O investimento é de R$ 27,8 milhões, segundo a SEINFRA.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco (SEINFRA), as obras de requalificação na PE-365, rodovia que liga as cidades de Serra Talhada e Triunfo, estão adiantadas.

Com os trabalhos de reconstrução dos 32,4 quilômetros de extensão da via iniciados em dezembro de 2021, a obra se encontra com percentual de 10% de execução, garante a secretária Fernandha Batista.

Os serviços iniciais de pavimentação, a exemplo da reciclagem de base e o revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), são realizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A PE-365 é um dos principais corredores viários da região e as melhorias na rodovia estão sendo feitas com o investimento de R$ 27,8 milhões do Programa Caminhos de Pernambuco e do Plano Retomada. A nova estrada será contemplada ainda com ações de terraplanagem, base, imprimação, drenagem, pavimentação e sinalização vertical e horizontal.

A expectativa é que as obras sejam concluídas até o final deste ano e leve mais agilidade no deslocamento para 114 mil pessoas do Pajeú. Além disso, a iniciativa pretende fomentar o escoamento da economia local, baseada na agricultura e pecuária, e incentivar o turismo regional. Do Nill Júnior