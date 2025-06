Romero do Carro de Som já aparece no site da Câmara de Serra Talhada como vereador em exercício

A Câmara de Vereadores de Serra Talhada já atualizou oficialmente, em seu Portal da Transparência, o nome e a foto de Romero, como um dos 17 parlamentares da Casa Legislativa. Ele retorna ao cargo após período de licença, quando ocupava a Secretaria de Relações Institucionais da gestão da prefeita Márcia Conrado.

O movimento, articulado pela própria prefeita, havia sido um gesto político em direção ao ex-vereador Gin Oliveira, primeiro suplente da coligação e aliado de primeira hora do governo. Gin, que não conseguiu se reeleger, havia sido um dos mais ferrenhos defensores da gestão Márcia durante todo o mandato, o que pesou na escolha do governo em recompensá-lo com o retorno temporário ao Legislativo.

No entanto, uma reviravolta nos bastidores políticos da cidade mudou o cenário. Com a chegada à Câmara das contas do exercício financeiro de 2019 do ex-prefeito Luciano Duque (cuja análise será votada no próximo dia 8) Romero demonstrou interesse em reassumir sua cadeira para participar da votação.

Fontes ouvidas pelo blog revelam que Romero vinha manifestando insatisfação com a estrutura da secretaria que ocupava e viu na votação das contas uma oportunidade política para retomar protagonismo. Inicialmente, chegou a afirmar que votaria pela aprovação, seguindo a recomendação do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), que sugeriu aprovação com ressalvas.

Contudo, a movimentação nos bastidores do governo intensificou-se. A pressão política aumentou e aliados de Romero estariam sendo ameaçados de exoneração, caso o vereador mantivesse o posicionamento favorável às contas de Duque. A última apuração indica que Romero já teria mudado de posição e agora cogita votar pela rejeição.

O clima nos bastidores é de tensão e expectativa. A sessão marcada para o próximo dia 8 de julho promete ser decisiva, tanto para o futuro político de Romero, quanto para o embate entre os grupos de Márcia e Duque.

Enquanto isso, Gin Oliveira deixa novamente a Câmara, abrindo espaço para o retorno de Romero, que já aparece no site oficial como vereador em exercício.

Do Júnior Campos