Casal é alvo de atentado a tiros em Jabitacá, distrito de Iguaracy; um morreu no local

Um ataque a tiros deixou uma pessoa morta e outra ferida na noite desta sexta-feira (27), no distrito de Jabitacá, zona rural de Iguaracy, no Sertão de Pernambuco. O caso ocorreu durante a Operação Bicentenário, quando a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações do 23º BPM, o casal seguia em um veículo modelo Onix branco, de placa SOR5G86, em direção ao Sítio Serra Branca, quando um homem ainda não identificado, pilotando uma motocicleta, se aproximou e efetuou diversos disparos contra os dois ocupantes do carro.

A vítima identificada como o condutor do veículo foi encontrada já sem vida, próximo ao carro, no local da emboscada. Já a segunda vítima foi socorrida ao hospital local com um ferimento de bala na região da coxa. Apesar do susto, ela não corre risco de morte.

Durante o atendimento à ocorrência, a polícia recebeu a informação de que a vítima que morreu portava uma arma de fogo e teria arremessado o objeto em um terreno baldio no momento do ataque. Após buscas, a equipe policial localizou um simulacro de pistola no local indicado. Além disso, foram apreendidas quatro munições intactas, sendo duas de calibre .38 e duas de calibre .44, além do próprio veículo utilizado pelo casal.

A área foi isolada para a realização da perícia por parte do Instituto de Criminalística. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da região, que ficará responsável pela investigação do caso.

A motivação do crime e a identidade do atirador ainda são desconhecidas.