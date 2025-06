Tentativa de homicídio em Serra Talhada teria sido motivada por cobrança de dívida, segundo relato à polícia

tentativa de homicídio registrada na última sexta-feira (27), no bairro São Sebastião, em Serra Talhada, teria sido motivada por uma cobrança de dívida. A informação consta no boletim registrado na Delegacia de Polícia Civil, onde a vítima, um homem de 39 anos, identificado como Antônio de Moraes Alves, conhecido como Tony Car, relatou os detalhes do ocorrido.

De acordo com o boletim, Antônio afirmou que estava ao lado de sua residência, na Rua Enock Carvalho, próximo ao Cemitério, quando dois homens se aproximaram. Um deles sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos em sua direção. O segundo indivíduo, ainda segundo o relato, tentou impedir os tiros, mas não conseguiu conter a ação.

A vítima informou à polícia que a tentativa de homicídio teria sido motivada por uma cobrança feita ao avô de um dos envolvidos, referente a uma dívida antiga, de aproximadamente três anos. Ainda segundo o registro, duas testemunhas estavam no local e confirmaram o ocorrido.

Apesar dos disparos, a vítima não foi atingida.

O caso segue sob investigação.