SAMU dá suporte a eventos em Serra, Iguaracy, Itapetim, Afogados e Petrolândia

Equipes do SAMU tiveram reforço nos principais polos juninos credenciados. Em Serra Talhada, na programação junina que levou quase cem mil pessoas à Estação do Forró, houve a presença de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O mesmo ocorreu em Iguaracy, no São João do Gonzagão.

Neste São Pedro, haverá atuação na programação de Itapetim, que vai até o dia 29. Ainda em Petrolândia, dia 29 e 30, na festa de emancipação de 113 anos.

No planejamento de reforço do SAMU está também a Expoagro, a Exposição Agropecuária de Afogados da Ingazeira, de 6 a 11 de julho.

Participam do SAMU os municípios de Custódia, Petrolândia, Sertânia, Afogados da Ingazeira, Carnaíba, Iguaracy, Ingazeira, Itapetim, Flores e Serra Talhada. Da região do Pajeú, deixaram o consórcio Brejinho, Calumbi, Quixaba, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Terezinha, São José do Egito, Solidão, Tabira, Triunfo e Tuparetama. Do Nill Júnior