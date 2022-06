São João de Serra Talhada recebeu quase 100 mil pessoas na Estação do Forró

Terminou na noite deste sábado (25) o São João de Serra Talhada, realizado pela Prefeitura Municipal, com apoio da Fundarpe, Empetur, Secretaria Estadual de Cultura e Governo de Pernambuco.

Foram cinco dias de festa e 20 atrações musicais locais, regionais e nacionais somente na Estação do Forró, o polo oficial dos festejos juninos da capital do xaxado.

Quase 100 mil pessoas compareceram ao polo oficial para curtir os shows de Assisão, Walkyria Santos, Taty Girl, As Severinas, Forró das Meninas, Mari Fernandez, VN e Banda, Forrozão 1000, Quinteto Violado, Noda de Caju, Novinho da Paraíba, Os Pernambuquês, Bruna Magalhães, Claudia Leite, Kennedy e Nando, César Menotti e Fabiano, Henrique Brandão, Luizinho de Serra e Roberto Vaneirão.

A programação contou ainda com as tradicionais festividades nos bairros e distritos, além de puxada matuta ao som do Trio Asas da América e apresentação de quadrilhas juninas.

A festividade trouxe grande movimentação para a cidade, atraindo turistas e aquecendo positivamente a economia. No setor hoteleiro, por exemplo, a ocupação chegou a 90% dos leitos.

“Houve um incremento de 40% de turistas circulando na cidade, fazendo compras e ocupando a nossa rede hoteleira, que chegou a registrar 90% de ocupação em alguns estabelecimentos; além do impacto positivo em todo o comércio, no segmento de vestuário, por exemplo, tivemos esse ano o melhor movimento nas lojas de calçados dos últimos oito anos”, informou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Elyzandro Nogueira.

A prefeita Márcia Conrado ressaltou a importância do resgate do São João para o município.

“Fizemos uma grande festa de São João, com programação na Estação, nos bairros e distritos, quadrilhas juninas e muita alegria, resgatando a tradição dessa festa que encanta a todos no mês de junho, com mais de vinte atrações musicais, valorizando inclusive os artistas da terra e da região, além de movimentarmos nossa economia, com mais de R$ 3 milhões circulando no município”, afirmou. Do Nill Júnior