Secretarias Estaduais funcionam sob novo comando em PE

Também mudam de chefia o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), que passarão a ser geridos por José Bartolomeu Monteiro de Lima e Bruno Rodrigues, respectivamente. Os atos com as nomeações dos novos auxiliares do governador serão publicados no Diário Oficial do Estado deste sábado (02.07).

“Quero agradecer a dedicação e o trabalho dos secretários Luiz Eduardo e Cloves Benevides, que estavam no Desenvolvimento Agrário e na Prevenção, bem como de Gustavo Melo e Weidson Marinho, que comandaram o Ceasa e o IPA. Aos novos titulares desejo boa sorte e conto com todos para intensificarmos as entregas à população nessa reta final de governo”, afirmou Paulo Câmara. CURRÍCULOS – Cláudio Asfora é formado em Direito e tem pós-graduação em Gestão Pública. Humberto Arraes é bacharel em Direito e pós-graduado em Liderança e Gestão. José Bartolomeu Monteiro de Lima é formado em Pedagogia, com pós-graduação em Gestão Educacional. Já o novo gestor do Ceasa, Bruno Rodrigues é administrador, empresário e ex-deputado federal.

Do Nayn Neto