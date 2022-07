Trio é detido após furto a uma joalheira, em Serra Talhada

Foram apreendidos: 19 colares, 10 pingentes, 02 pulseiras, 02 anéis e 02 pares de brincos, além de uma quantia de R$ 1.208,00.

Na madrugada da última sexta-feira (01), por volta das 00h43, três homens foram detidos após furto a uma loja do shopping em Serra Talhada, Capital do Xaxado. O fato ocorreu no bairro Nossa Senhora da Penha.

De acordo com informações, Policiais Militares do 14º BPM durante patrulhamento foram solicitados para verificar um furto em uma joalheria no shopping. Chegando ao local, a proprietária do estabelecimento informou que, através de vídeos de monitoramento, foi avisada pela equipe de segurança que a loja estava sendo furtada.

O efetivo conseguiu visualizar o vídeo disponibilizado pela equipe de vigilância, que informou ainda que os imputados 01 e 02 estavam na praça de alimentação em atitude suspeita, enquanto o imputado 03 permanecia dentro da loja.

Ao perceberem a presença da polícia no local, os envolvidos tentaram se evadir do local. Os evolvidos não possuíam documentações e sempre se contradiziam no que era questionado pelo policiamento. Com eles, foi encontrado um objeto não identificado.

A joalheria foi aberta pela responsável e o imputado 03 foi encontrado com uma sacola plástica contendo 19 colares, 10 pingentes, 02 pulseiras, 02 anéis e 02 pares de brincos, além de uma quantia de R$ 1.208,00. O imputado relatou que necessitou quebrar a vitrine de vidro onde estavam exposta as joias em ouro para furtá-las.

Através dos vídeos de monitoramento, foi observado que o envolvido 02 havia se desfeito do objeto não identificado, que seria um aparelho codificador, usado para abrir a porta da loja. Os celulares encontrados com os imputados foram apreendidos para perícia.

Todos os envolvidos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil local para adoção das medidas cabíveis.

