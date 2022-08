Secretário promete serviço de Oncologia em Serra Talhada e estudo sobre hemodiálise em Afogados

O Secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, disse em entrevista ao programa Manhã Total, da Rádio Pajeú, que pode realizar estudo para municiar o Hospital Regional Emília Câmara de um serviço de hemodiálise.

A unidade ganhará uma emergência dialítica, cujos serviços estão adiantados em fase de acabamento. Já foi feito o contrato com a empresa que vai fornecer os equipamentos, além da empresa de nefrologistas. Mas a emergência não atuará como Centro de Hemodiálise.

“Nada impede um estudo para ampliar esse serviço regular de hemodiálise”, disse Longo, que destacou o serviço oferecido em Serra Talhada, com o recém inaugurado Instituto de Terapia Renal Alice Tôrres Pereira de Carvalho. Inaugurado em dezembro de 2021, ele recebeu a habilitação e credenciamento para iniciar o tratamento de hemodiálise.

Oncologia em Serra Talhada: André Longo também destacou que o Hospital Geral do Sertão, em Serra Talhada, ganhará em uma segunda etapa, o aguardado serviço de oncologia. Pacientes com câncer costumam reclamar da distância das unidades de acompanhamento para químio e radioterapia. “Temos esse serviço em Caruaru e Araripina, mas reconhecemos a necessidade de ampliação no sertão. Vamos ofertá-lo em uma segunda etapa na unidade de Serra Talhada”, garantiu. DO Nill Júnior