Secretário vai à casa de Romero, publica foto e bastidor aponta recuo no voto das contas de Duque

A votação das contas do ex-prefeito Luciano Duque (SD), marcada para o próximo dia 8 de julho, ganhou um novo capítulo nos bastidores da política de Serra Talhada. Após a repercussão de sua exoneração da Secretaria de Relações Institucionais para reassumir o mandato na Câmara, o vereador Romero do Carro de Som (PSD) voltou ao centro da cena política; agora, com sinais claros de reaproximação com a base da prefeita Márcia Conrado (PT).

Na noite desta quarta-feira (25), o secretário de Governo, Allan Pereira, esteve pessoalmente na casa de Romero. E fez questão de registrar o encontro em uma publicação nas redes sociais, com a legenda:

“Após os compromissos, hora de curtir um pouco a noite, agora na casa do meu amigo Romero Carradison.”

O gesto tem sido lido por governistas e aliados da prefeita como uma reaproximação articulada, com objetivo direto: reverter o voto de Romero na votação das contas de Duque. A avaliação foi confirmada ao blog por integrantes da base governista, que, sob reserva, apontaram que Romero “baixou o tom” e estaria revendo sua posição após a conversa com Allan.

A movimentação acendeu o sinal de alerta no grupo de Duque, que vinha contando com o retorno de Romero ao Legislativo como um voto certo a favor da aprovação.

Romero, mesmo exonerado, tem mantido presença ativa nos eventos da gestão. Esteve no ato no Vila Bela na e voltou a aparecer nesta quinta (26), ao lado da prefeita, durante o lançamento das melhorias no estádio Pereirão.

Outro nome central nessa articulação é o procurador do município, Cecílio Tiburtino, que tem atuado com intensidade nos bastidores, orientando juridicamente os vereadores da base governista. A estratégia é fornecer argumentos técnicos que sustentem o voto pela rejeição das contas de Duque, reforçando a segurança jurídica da posição.

Com a visita de Allan à casa de Romero, os bastidores voltaram a ferver. O que se observa é uma disputa voto a voto, onde cada gesto, cada registro e cada aproximação contam. O placar segue indefinido e o movimento de Romero pode ser decisivo para selar o destino político de um dos principais adversários da prefeita Márcia Conrado.

Do Júnior Campos