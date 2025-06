Homem é flagrado com cocaína durante patrulhamento no Vila Bela, em Serra Talhada

Durante patrulhamento de rotina na noite desta sexta-feira (27), policiais militares do 14º BPM abordaram um homem em atitude suspeita no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a PM, o indivíduo estava com uma sacola na mão e tentou apressar os passos ao perceber a aproximação da viatura. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram em seu bolso um invólucro plástico contendo uma substância semelhante à cocaína.

Diante da situação, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por posse e uso de entorpecente.