Empresário é alvo de atentado a tiros em plena luz do dia em Serra Talhada

Uma tentativa de homicídio foi registrada na tarde desta sexta-feira (27) em Serra Talhada. O alvo foi o empresário Tony, conhecido na cidade por comandar a loja Tony Car Veículos.

Segundo informações repassadas ao blog, o crime aconteceu por volta das 13h, no bairro Borborema. Tony estava trabalhando ao lado de sua casa quando foi surpreendido por dois homens armados que chegaram em uma motocicleta Honda 160 vermelha. A dupla se dirigiu até o local onde o empresário estava e efetuou diversos disparos de arma de fogo. Após o atentado, os suspeitos fugiram: um a pé e o outro na moto.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio doloso na Delegacia de Polícia Civil da 177ª Circunscrição de Serra Talhada. O boletim de ocorrência nº 25E0267002879 aponta a vítima como Antônio de Morraes Alves, residente no bairro São Sebastião. Três testemunhas prestaram depoimento sobre o crime.

De acordo com uma fonte próxima, Tony escapou por pouco. “Ele tá bem, não pegou nele por um triz”, relatou uma pessoa que estava no local no momento do atentado.

A motivação do crime ainda não foi divulgada, e a Polícia Civil segue com as investigações.

Do Júnior Campos