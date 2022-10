Segundo o IBGE, o IPCA é de -0,29% em setembro, terceiro mês consecutivo de deflação

Mais uma vez, a redução no preço dos combustíveis foi o que mais contribuiu para conter a alta de preços no país. A taxa de setembro, no entanto, foi a menos intensa destes três meses de queda do indicador: em julho, ficou em -0,68%, e em agosto ela foi de -0,36%.

O indicador prévio, (IPCA-15, divulgado há duas semanas, já indicava que a taxa mensal viria no campo negativo =- foi de -0,37%. No ano, a inflação acumulada é de 4,09% e, nos últimos 12 meses, de 7,17%. INPC O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) caiu 0,32% em setembro, resultado próximo ao registrado em agosto (-0,31%). No ano, o INPC acumula alta de 4,32% e, nos últimos 12 meses, de 7,19%, abaixo dos 8,83% observados um mês antes. Em setembro de 2021, a taxa foi de 1,20%. Os produtos alimentícios passaram de alta de 0,26% em agosto para queda de 0,51% em setembro. Os preços dos não alimentícios, por sua vez, continuaram caindo (-0,26%), embora o recuo tenha sido menor que o do mês anterior (-0,50%).

ricardoantunes