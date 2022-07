Seleção Sisu 2022.2 vai até esta sexta (1º); IF Serra Talhada oferta 35 vagas

A Processo Seletivo do Sisu 2022.2 vai até esta sexta-feira (1º) em todo o Brasil. Em Pernambuco, apenas uma instituição vai ofertar vagas nessa etapa, o IF Sertão de Pernambuco.

O Instituto Federal do Sertão de Pernambuco tem vagas disponíveis em cinco campis.

Na unidade de Serra Talhada a oferta é de 35 vagas para Licenciatura em Física.

Vale lembrar que apenas p IF Sertão aderiu ao SiSU 2022.2, pois, as demais instituições (Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal do Agreste de Pernambuco; Universidade de Pernambuco, Universidade Federal do Vale do São Francisco e Instituto Federal de Pernambuco) decidiram ofertar todas as vagas na seleção do começo do ano.

Além de Serra Talhada, os campus Petrolina, Floresta, Salgueiro e Ouricuri também estão ofertando vagas em 18 cursos de diferentes áreas.

Caso você deseje um curso de alguma dessas instituições, informe-se sobre as formas de ingresso.

Para participar basta ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio 2021, exceto na condição de treineiro, e alcançado desempenho acima de 0,01 em todas as provas. Em todos os cursos os pesos nas áreas do conhecimento são os mesmos.

O processo é feito exclusivamente pela internet, através do site do no Sistema de Seleção Unificada.