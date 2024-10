Senac oferece vagas para professor de Ensino Médio em Serra Talhada

Termina nesta segunda-feira, 7 de outubro, as inscrições para o processo seletivo realizado pelo Senac Pernambuco, destinado ao preenchimento de vagas para professor do Ensino Médio para atuar, em Serra Talhada, no Mediotec – Ensino Médio integrado ao Técnico. As oportunidades são para coordenador pedagógico e para as disciplinas de Geografia, Química, Educação Física, Língua Portuguesa, Matemática/Física, Língua Inglesa, Filosofia/ História/Artes e Biologia.

O candidato interessado deve atender aos pré-requisitos como: licenciatura na disciplina a que pertence concorrer, experiência mínima comprovada de seis meses em Ensino Fundamental II ou Ensino Médio, disponibilidade para ministrar aulas no período diurno e/ou noturno, cujos horários serão estabelecidos pela coordenação do curso, comprovação de escolaridade e experiência na área para a qual está se candidatando.

A remuneração oferecida é de R$ 46,66 + DSR a hora aula, com a carga horária de até 220 horas mensais. O processo de seleção é realizado, exclusivamente, pela página de carreiras do Senac/PE, no link senacpe.jobs.recrut.ai ou acessando o site www.pe.senac.br na aba Trabalhe Conosco. O candidato deverá selecionar a oportunidade desejada. Nos endereços eletrônicos estão disponíveis todas as informações sobre a seleção.

Além da remuneração os aprovados também contam com benefícios de vale alimentação e/ou refeição (a depender da carga horária), vale transporte (nos termos da Lei 7.418/85 e seu regulamento, Decreto 95.247/87); assistência médica (opcional – com participação financeira do empregado) e assistência odontológica (opcional – a depender da carga horária).

Serviço – Seleção Professor Ensino Médio

Vagas: coordenador pedagógico e para as disciplinas de Geografia, Química, Educação Física, Língua Portuguesa, Matemática/Física, Língua Inglesa, Filosofia/ História/Artes e Biologia.

Prazo de inscrição: Até o dia 7 de outubro

Inscrições: senacpe.jobs.recrut.ai ou acessando o site www.pe.senac.br

Local de atuação: Senac Serra Talhada (Avenida Waldemar Inácio de Oliveira, 385, Bom Jesus)

Informações: (87) 3929-2350 / (87) 98874-8477 (whatsapp)