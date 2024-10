Irlando Parabólicas sofre atentado em Santa Cruz da Baixa Verde

O prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde, Irlando Parabólicas, foi vítima de um atentado na noite desta sexta-feira (4) no centro do município. Ele chegava em casa quando foi surpreendido por vários disparos de arma de fogo (Assista o vídeo ao final da reportagem). Felizmente, Irlando estava dentro do seu carro, que é totalmente blindado, e não foi atingido.

O clima de acirramento e rixa política vem crescendo na Capital da Rapadura desde a semana passada. Na última terça-feira (1), o prefeito veio até a Delegacia de Polícia de Serra Talhada e abriu um boletim de ocorrência após ter recebido uma ameaça de morte.

A coligação de Irlando divulgou uma nota repudiando o episódio:

A Coligação “Por Uma Santa Cruz da Baixa Verde Cada Vez Melhor”, composta pelos partidos PSD, PODEMOS e PSDB, rechaça de forma veemente o atentado a tiros, sofrido pelo candidato a prefeito e prefeito do munícipio de Santa Cruz da Baixa Verde, Irlando Parabólicas, no Sertão do Pajeú.

Na noite desta sexta-feira (4), Irlando Parabólicas, e seu motorista, foram vítimas de um atentado a tiros, efetuados contra o seu carro, no momento em que o mesmo estacionou na frente de sua residência, no bairro do Ginásio, no município de Santa Cruz da Baixa Verde. Por estar utilizando um carro blindado, ambos não sofreram nenhum ferimento.

Há alguns dias, Irlando registrou um Boletim de Ocorrência, na Delegacia Regional de Serra Talhada, por estar sofrendo ameaças de morte. Apesar das ameaças, Irlando vinha tocando sua campanha a reeleição de forma tranquila, pois vem realizando uma campanha propositiva, focada em propostas e sem qualquer tipo de agressão a qualquer pessoa.

Logo após o ocorrido, o prefeito foi levado por familiares ao hospital local, onde recebeu os primeiros atendimentos, em seguida foi encaminhado, apenas por precaução, a uma clinica particular no município de Serra Talhada.

Através da assessoria do prefeito, a Governadora Raquel Lyra, foi comunicada do fato, de pronto, já ordenou todas às medidas cabíveis. O Secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, já está de posse das imagens e já está investigando o fato. Sendo assim, a população, os amigos e toda a família, esperam que tudo seja resolvido no menor tempo possível. Irlando é mais um prefeito a sofrer atentado, dentro do pleito eleitoral de 2024.

A família agradece todas as orações e comunica que está tudo sobre controle “Irlando está bem, tudo está sendo providenciado, o mais importante agora é o seu total restabelecimento, para que em breve, possa voltar ao convívio de todos e de suas atividades como prefeito, bem como, a sua campanha eleitoral”.

Santa Cruz da Baixa Verde é uma cidade de pessoas de bem e fatos como esse, não expressam o verdadeiro sentimento do povo santacruzense. Sendo assim, a Coligação “Por Uma Santa Cruz da Baixa Verde Cada Vez Melhor”, afirma que confia na policia e na justiça, e acredita que em breve, os responsáveis pagarão por esse atentado vil e covarde.

Do Nill Júnior