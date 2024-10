Veja o que é permitido e proibido nos últimos dias que antecedem as eleições

Faltando apenas dois dias para as eleições municipais de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece regras, prazos e determinações para o período eleitoral, horas antes do dia de votação. De acordo com os dados do TSE, Pernambuco é o sétimo maior colégio eleitoral do Brasil, com um total de 7.152.871 eleitores e eleitoras.

4 de outubro (Sexta-feira)