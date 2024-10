Sertão pernambucano receberá mais de 3 mil profissionais da segurança para o primeiro turno das Eleições

As eleições do Sertão pernambucano receberão mais de 3 mil profissionais da segurança para garantir uma eleição tranquila e segura, no próximo domingo (06). Os municípios sertanejos contarão com o apoio de 2.340 policiais militares, 535 policiais civis, 72 bombeiros militares, como também efetivo da Polícia Científica, Corregedoria, Grupamento Tático Aéreo e Defesa Civil.

A coordenação e monitoramento das operações, na região, será feito no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) de Serra Talhada. No local, será feita a transmissão das imagens captadas por drones e do espelhamento de câmeras municipais. A partir da base aérea do município, uma aeronave do GTA fará sobrevoos nos municípios do Sertão em apoio ao trabalho por terra das Forças de Segurança Pública.

A PMPE fará o policiamento ostensivo, com ações operacionais integradas e escolta das urnas com apoio de viaturas. A Polícia Civil vai atuar em todas as cidades, que contarão com ao menos uma delegacia de plantão no sábado (05) e domingo (06), além de equipe volante das Delegacias Seccionais.

“A Diretoria Integrada do Interior II estará realizando a coordenação do policiamento em todos os 61 municípios do Sertão pernambucano. No Centro Integrado de Comando e Controle, em Serra Talhada, as operativas poderão realizar a coordenação e o acompanhamento de toda operação das eleições. Garantimos que o Sertão pernambucano terá um pleito eleitoral com segurança, onde toda a população terá o seu direito de voto garantido”, declarou o coronel Ivanildo Júnior, diretor Integrado do Interior II da PMPE.

“Teremos equipes completas compostas por delegados de polícia, agentes e escrivães em todos os municípios da Dinter II, fazendo com que as forças de segurança permaneçam no terreno e as eleições possam ocorrer de maneira ainda mais segura”, ressaltou a delegada Isabela Pessoa, diretora Integrada do Interior II da PCPE.

Atuando com atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, salvamento terrestre, salvamento aquático, o Corpo de Bombeiros também está presente na Operação Eleições 2024, simultaneamente às outras atividades técnicas de sua competência. Os profissionais da Defesa Civil ficarão de plantão na base fixa do CICC de Serra Talhada. As equipes da Polícia Científica e da Corregedoria estarão nas unidades regionais de Arcoverde, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Salgueiro, Ouricuri e Petrolina. Já os profissionais da Ouvidoria poderão ser acionados pelo 181, ligação que é gratuita e garante o anonimato.

“Nosso serviço é essencial para que todos os cidadãos exerçam seu direito de votos sem nenhuma alteração”, declarou a tenente Elizangela, que embarcou na quinta-feira para reforçar o policiamento do Sertão.

PERNAMBUCO – Com um reforço de 19,15% em relação ao pleito de 2020, a Secretaria de Defesa Social (SDS) vai ativar 37.491 postos de trabalhos extras, durante o primeiro turno das eleições municipais de outubro. O investimento será da ordem de R$ 6.748.380 milhões, aplicados para executar as ações de segurança em todo o período. Iniciada no dia 16 de agosto, a operação abrange o reforço nas Forças de Segurança Pública em todos os municípios pernambucanos. É esperado que um total de 7.152.871 eleitores compareçam às urnas, em 3.327 locais de votação. A SDS também contará com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PE), da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre outros órgãos parceiros.