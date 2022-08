Senac oferta curso gratuito de Agente de Informações Turísticas em Serra Talhada

As vagas estão sendo oferecidas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Inscrições podem ser feitas até o próximo dia 7

O Senac Pernambuco está com inscrições abertas para o curso gratuito de Agente de Informações Turísticas para o município de Serra Talhada. A oferta é por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG) e estão sendo disponibilizadas 15 vagas. As inscrições começaram terça-feira (2) e podem ser realizadas até o dia 7/8.

Para concorrer a uma das vagas, os alunos deverão comprovar que se encaixam nos pré-requisitos do PSG. Entre eles, está o de ter renda familiar per capita (por pessoa) de até dois salários mínimos. Também é necessário atender pré-requisitos como ter Ensino Fundamental incompleto.

As programações serão vivenciadas por meio de uma metodologia teórico-prática e interdisciplinar. O Agente de Informações Turísticas está apto a atender e prestar informações aos turistas, visitantes e moradores locais em atrativos e equipamentos turísticos.

Calendário – O resultado dos aprovados será divulgado no dia 8 de agosto. Os aprovados poderão realizar as suas matrículas nos dias 8 e 9 de agosto, no Posto Avançado Senac Serra Talhada, localizado à Praça Barão do Pajeú, nº 911, Centro, das 8h às 18h. O edital completo está disponível pelo endereço www.pe.senac.br/psg.

Inscrições e informações – As inscrições para a oferta podem ser realizadas no site do Senac Pernambuco, pelo endereço www.pe.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas (Programa Senac de Gratuidade). Mais informações sobre a seleção podem ser obtidas pelos telefones (87) 3929-2350/ whatsapp (87) 98874-8477 ou pelo endereço www.pe.senac.br/psg.

Serviço:

Programa Senac de Gratuidade (PSG) | Edital 2022.24 complemento 01

Curso: Agente de Informações Turísticas

Inscrições: 2 de agosto a 7 de agosto

Divulgação dos aprovados: 8 de agosto

Matrículas: 8 e 9 de agosto

Inscrições: www.pe.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas

Informações: (87) 3929-2350/ whatsapp (87)98874-8477

Do Nill Júnior