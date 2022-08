Irmã de Márcia Conrado assume XI Geres

Saiu no Diário Oficial a confirmação do nome da nova Gerente Regional de Saúde da XI GERES.

Nos atos do governo Câmara publicados hoje, Maysa Conrado de Lorena e Sá, que integra os quadros da Secretaria de Saúde, passa a responder pela gestão do órgão.

Maysa tem formação em Farmácia e é irmã da prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado. Sua indicação atende à nova ordem política local, com Márcia passando a ter poder de indicação a espaços no Governo do Estado, prerrogativa antes delegada a Sebastião Oliveira e Carlos Evandro, hoje na oposição a Paulo Câmara, ligados a Marília Arraes.

A defesa de seu nome, passível de questionamentos pelo parentesco com a gestora, é de que trata-se de um quadro eminentemente técnico e com qualificações para substituir Karla Milena, gerente anterior.

A informação também foi confirmada nesta quarta (4) no programa A Voz da Notícia, na Rádio Vilabela, com Anderson Tennens.

Já existiam especulações em torno do seu nome para assumir a Gerência que abrange os municípios de Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José do Belmonte, Serra Talhada e Triunfo. Do Nill Júnior