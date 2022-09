Senac PE abre 40 vagas gratuitas em Serra Talhada

O Senac Pernambuco abriu inscrições para 40 vagas gratuitas em 4 cursos na cidade de Serra Talhada. As ofertas, que acontecem via Programa Senac de Gratuidade (PSG), são para os segmentos de Saúde (Assistência em Enfermagem Oncológica e Assistência de Enfermagem em Pediatria) e também para Vendas (Vendedor – 1 turma à tarde e 1 turma à noite). As aulas serão realizadas presencialmente, na Escola Zuleide Feitosa – Ipsep (turmas Vendedor) e na Carreta de Saúde do Senac instalada no Shopping (turmas de Saúde). As inscrições seguem abertas até o dia 25 deste mês.

São ofertadas 20 vagas para cada curso. Para os cursos de Saúde é necessário ter Técnico de Enfermagem cursando ou concluído e idade mínima de 18 anos. Já para os de Vendedor basta ter idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental Completo.

Calendário e inscrições – As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 25 de setembro. O resultado dos aprovados será divulgado no dia 26/9, e as matrículas serão realizadas, presencialmente, no Posto Avançado de Serra Talhada. As inscrições são realizadas pelo site www.pe.senac.br/psg, na aba “Consulta de Vagas”.

Informações – Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (87) 98874-8477 ou (87) 3929-2350.

Serviço:

Programa Senac de Gratuidade | Edital 2022.33

Calendário:

– Inscrições: de 19 a 25 de setembro (www.pe.senac.br/psg, na aba “Consulta de Vagas”)

– Divulgação dos aprovados: 26 de setembro

– Matrículas: 26 e 27 de setembro

Local de Matrícula:

– Serra Talhada:

Posto Avançado Senac Serra Talhada – Pça Barão do Pajeú, 911. Ao lado da Igreja da Matriz.

Lista de cursos:

Assistência em Enfermagem Oncológica (Serra Talhada) – 48h/a

Período: de 27 de setembro a 13 de outubro;

Horário: segunda a sexta, das 13h às 17h

Assistência em Enfermagem Pediátrica (Serra Talhada) – 36h/a

Período: de 18 a 31 de outubro;

Horário: segunda a sexta, das 163h às 17h

Vendedor (Serra Talhada) – 160h/a

Período: de 4 de outubro a 1 de dezembro;

Horário: segunda a sexta, das 13h às 17h, e das 18h às 22h