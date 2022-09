Serra Talhada: comunidade de São Miguel recebe ambulância

Na tarde de sábado (17), a Prefeitura de Serra Talhada realizou a entrega de uma ambulância aos moradores da comunidade do São Miguel, na zona rural do município.

A ambulância reforçará os serviços de saúde já ofertados na UBS do São Miguel, que conta com atendimento médico, pediatra, puericultura, pré-natal, exames citológicos e atendimento cardiológico.

“Como uma pessoa da zona rural e filha de vereadores, conheço de perto as dificuldades das pessoas do campo para se deslocarem até a cidade quando necessitam de atendimento médico. Por isso, estamos trabalhando para amenizar essas dificuldades, e somente nos últimos dois meses já entregamos seis novas ambulâncias para o município, beneficiando a população urbana e rural; veículos que foram adquiridos graças a uma emenda do amigo Augusto César e de contrapartida dos cofres municipais, e que farão uma grande diferença na vida das famílias”, afirmou a prefeita Márcia Conrado.

Somente nos últimos dois meses a gestão municipal já realizou a entrega de seis ambulâncias à população, destinadas às unidades de saúde do São Miguel, Santana, Barreiros, Bom Sucesso, Logradouro e sede do município, beneficiando centenas de moradores da cidade e zona rural.

Os veículos foram adquiridos com recursos de emenda parlamentar do ex-deputado estadual Augusto César, no valor de R$ 440 mil e contrapartida do município no valor de R$ 300 mil. Do Nill Júnior