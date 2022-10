SENAI-PE abre inscrições para 2,5 mil vagas em cursos gratuitos; saiba como se inscrever

Com o objetivo de capacitar mais pessoas para o mercado de trabalho, o SENAI Pernambuco anunciou nesta quarta-feira (05), a abertura de 2,5 mil vagas para 17 cursos gratuitos de qualificação profissional, todos na modalidade à distância. A oportunidade é direcionada para pessoas de baixa renda que estão cursando ou que já finalizaram o ensino médio.

Entre os cursos oferecidos estão os de auxiliar de laboratório de microbiologia, almoxarife; desenhista de móveis; inspetor de qualidade; montador e reparador de computadores e programador back-end. “Os cursos de qualificação profissional oferecidos pela instituição visam preparar pessoas para o exercício de uma ocupação específica, facilitando o ingresso rápido no mercado de trabalho. A partir desses conhecimentos, é possível continuar estudando e evoluir na sua área de atuação”, explicou a diretora de Educação do SENAI Pernambuco, Carla Abigail. Quem se interessar poderá conferir o edital completo e os links para inscrições, que podem ser feitas até o próximo domingo (09), por meio do site www.pe.senai.br. A previsão é que as aulas, que serão ministradas em uma plataforma virtual, tenham início ainda neste mês de outubro. Já a carga horária dos cursos oferecidos varia entre 160h e 450h.

De acordo com o edital, a classificação dos candidatos será feita a partir da ordem de inscrição, desde que observado o correto preenchimento do formulário do curso escolhido e o envio da documentação exigida: declaração de matrícula, certificado de conclusão do ensino médio ou histórico escolar; documento de identificação pessoal (RH, CNH, Passaporte ou CTPS; CPF; comprovante de residência; e autodeclaração da condição de baixa renda. O resultado do processo será divulgado na próxima segunda-feira (10).

Confira a lista dos cursos oferecidos e a carga horária: