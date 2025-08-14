SENAI-PE e Sebrae apresentam oportunidades do Brasil Mais Produtivo Indústria às empresas de Serra Talhada

No próximo dia 19, o SENAI-PE e o Sebrae/PE irão realizar o Roadshow do Brasil Mais Produtivo, na unidade do Sebrae de Serra Talhada, localizada na alameda de serviços do Shoping da cidade, das 18h às 21h, com o objetivo de divulgar o programa e as oportunidades oferecidas para os empresários. As inscrições devem ser feitas através do link: https://mkt.pe.senai.br/brasil-mais-produtivo.

O Roadshow é destinado para empresários de micro, pequenas e médias indústrias, sindicatos, associações de classe, arranjos produtivos locais e territórios empreendedores. Os inscritos irão conhecer os benefícios do programa e detalhes de como funcionam as consultorias. Alinhada às diretrizes da Nova Indústria Brasil (NIB), houve uma reestruturação na perspectiva de elevar a produtividade e promover a transformação digital das MPMEs brasileiras.

O programa, que é gratuito para micro e pequenas empresas, oferece um ciclo completo de acesso ao conhecimento, que passa por etapas como aperfeiçoamento da força de trabalho, requalificação, melhores práticas de gestão, digitalização, otimização de processos produtivos e aumento de eficiência energética, entre outras ações. No caso do Sebrae, a principal forma de atuação será a metodologia ALI – Agentes Locais de Inovação, por meio da qual as empresas recebem acompanhamento personalizado de especialistas por um período de seis meses.

De acordo com o gestor estadual da Indústria do Sebrae/PE, Henrique Malaquias, mais de 120 empresas já foram atendidas pela metodologia ALI dentro do Brasil Mais Produtivo desde o início do ano. “Os Agentes Locais de Inovação têm ajudado pequenos negócios a identificar gargalos e implementar soluções práticas que trazem resultados reais para a empresa. Todos os interessados em participar do Brasil + Produtivo pode ter acesso a essa metodologia e, ainda, aos serviços oferecidos pelo SENAI”, destaca.

A instituição também custeia as consultorias em manufatura enxuta e eficiência energética ofertadas pelo SENAI às micro e pequenas empresas, com o objetivo de que elas cheguem de forma gratuita aos empreendedores. “Para os interessados no programa, o roadshow será uma oportunidade fundamental para conhecer todos os detalhes sobre como participar, entender como funcionam as consultorias 100% subsidiadas e voltadas para o aumento da produtividade nas diferentes áreas da empresa”, explica coordenador de negócios e parcerias do SENAI, Fábio Luna.

O Brasil Mais Produtivo é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em parceria com SENAI, Sebrae, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). Ele vai destinar R$ 2 bilhões para o engajamento de 200 mil empresas até 2027, com atendimento direto a 93,1 mil.