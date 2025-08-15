Homem procurado por estupro de vulnerável no DF é preso em Serra Talhada

Na noite desta quinta-feira (14), policiais militares do 14° BPM prenderam Nilson Marinho da Silva, 49 anos, na Rua Santa Izabel, bairro Vila Militar, em Serra Talhada, durante a Operação Serra Segura. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal por estupro.

Segundo a PM, a equipe recebeu informações sobre o paradeiro do acusado e foi até o endereço indicado. Com a autorização de um vizinho, os policiais monitoraram a movimentação e flagraram o momento em que Nilson tentou fugir, pulando o muro da residência, portando um punhal. Ele foi imediatamente contido e recebeu voz de prisão no local.

Ainda conforme o boletim, o detido admitiu saber o motivo da prisão, afirmando estar respondendo por acusação de estupro. O uso de algemas foi necessário para garantir a segurança de todos os envolvidos. Nilson e a arma branca apreendida foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis.