Coren-PE repudia declarações de presidente da Câmara de Serra Talhada contra gestora do Hospam

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) divulgou, nesta semana, uma nota oficial manifestando “veemente repúdio” às declarações do presidente da Câmara Municipal de Serra Talhada, vereador Manoel “Enfermeiro”, feitas durante sessão ordinária no último dia 5 de agosto.

Segundo o Coren-PE, o parlamentar desqualificou a gestão do Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam) quando conduzida por profissionais de Enfermagem e se referiu de forma desrespeitosa à nova diretora da unidade, a enfermeira Dra. Ákila Monike. A profissional possui sólida formação acadêmica e especializações em gestão de saúde, ergonomia psicossocial e auditoria de serviços.

Durante a sessão, Manoel “Enfermeiro” teria chamado a gestora de “essa menina” e afirmado que “médico só quem resolve a vida do povo de Serra Talhada”. Para o Coren-PE, tais declarações reproduzem falas preconceituosas, discriminatórias e carregadas de misoginia, negando a competência e a legitimidade da Enfermagem para assumir funções de direção.

A entidade destacou que a gestão de serviços de saúde é complexa e exige atuação multiprofissional, sendo direito da Enfermagem exercer cargos de direção, gestão e coordenação, conforme assegura a Resolução Cofen nº 564/2017. O conselho também criticou a postura do vereador por propagar desinformação sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e por afrontar princípios de respeito institucional e da ciência baseada em evidências.

“Não aceitaremos ataques que diminuam o papel da Enfermagem ou que desvalorizem profissionais qualificados que atuam com competência e compromisso em prol da saúde pública”, concluiu a nota.

Do Júnior Campos