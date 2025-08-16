235ª Festa de Nossa Senhora da Penha reúne fé e tradição em Serra Talhada; confira programação

De 29 de agosto a 8 de setembro de 2025, Serra Talhada celebra a 235ª Festa em honra a Nossa Senhora da Penha, padroeira da cidade. O evento acontece na Concatedral de Nossa Senhora da Penha e reúne fiéis em dez dias de novenário, marcado por momentos de oração, celebrações e expressões de devoção.

A abertura será na sexta-feira (29), com o terço e a tradicional procissão da bandeira, saindo da residência da família guardiã, localizada na Rua Manoel Pereira Lins, 504-N, em direção à Concatedral. A primeira Celebração Eucarística será presidida pelo bispo Dom Egídio Bisol, às 19h.

Confira a programação:

Sábado (30/08) – Noite dedicada às famílias. Celebração com Pe. Wellington Luiz Jacinto.

Domingo (31/08) – Noite da juventude, com Romaria às 15h e celebração às 19h, presidida por Dom Luíz da Silva Pepeo.

Segunda (01/09) – Homenagem aos servidores públicos estaduais e federais. Celebração com Pe. Josenildo Nunes de Oliveira.

Terça (02/09) – Noite dedicada aos profissionais liberais. Celebração com Pe. Jorge Dias de Siqueira.

Quarta (03/09) – Homenagem às comunidades rurais. Celebração com Pe. José Cícero Alves de Lima.

Quinta (04/09) – Noite da educação. Celebração com Pe. Elton Wilson Ferreira.

Sexta (05/09) – Homenagem ao comércio. Celebração com Pe. Miguel Nunes.

Sábado (06/09) – Noite do Terço dos Homens, Terço das Mulheres, Terço das Crianças e Mães que oram pelos filhos. Celebração com Pe. Gilvan Bezerra.

Domingo (07/09) – Noite dedicada aos filhos residentes em outras cidades e à Irmandade. Celebração com Pe. Aldo Guedes.

Segunda (08/09) – Dia da Festa da Natividade da Bem-Aventurada Virgem Maria, com missa às 9h, presidida por Dom Limacedo Antônio da Silva, e acolhida da procissão às 17h, animada por Teto Fonseca.