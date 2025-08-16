Luto: Serra-talhadense de 38 anos morre após grave colisão na BR – 232

Joelton Pereira Dino, de 38 anos, conhecido como Joca de Zé Dino, faleceu na noite desta sexta-feira (15) no Hospital Eduardo Campos (HEC), em Serra Talhada, após sofrer um grave acidente de trânsito. O acidente ocorreu por volta das 12h40 de ontem, quando a moto que ele conduzia colidiu com uma picape na BR- 232. Ele foi socorrido imediatamente pelo Samu e pelos Bombeiros.

Joca de Zé Dino estava em estado crítico, com fraturas expostas no fêmur e no braço esquerdo, além de ferimentos no rosto. Durante o atendimento hospitalar, ele precisou ser entubado e teve uma das pernas amputadas, mas não resistiu aos ferimentos.

Residente no distrito de Água Branca, na zona rural de Serra Talhada, Joelton era proprietário de um parque de vaquejada e bastante querido na comunidade local. Ele deixa esposa e dois filhos.

Do Júnior Campos