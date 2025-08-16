Douglas Nóbrega assume presidência da Compesa em setembro; Alex Campos seguirá no Conselho de Administração

O Governo do Estado de Pernambuco informa que o atual diretor-presidente da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), Alex Campos, deixará o comando da empresa no final de agosto de 2025. Após essa data, ele permanecerá atuando como presidente do Conselho de Administração da empresa, assegurando a continuidade de sua contribuição ao governo do estado.

A Compesa continuará em sua trajetória de fortalecimento institucional e operacional. “Vamos continuar garantindo os investimentos na Compesa, essenciais para a população, e vamos poder acelerar as entregas e oferecer mais dignidade às pessoas, por meio da concessão dos serviços da Companhia. Agradeço ao trabalho desempenhado por Alex Campos, que se dedicou às ações na instituição, sempre em prol de todos os pernambucanos”, registrou a governadora Raquel Lyra.

O cargo será assumido pelo gestor Douglas Nóbrega, que já integra o quadro de diretores da empresa, ocupando a Diretoria de Engenharia e Sustentabilidade.

O novo diretor-presidente dará continuidade ao trabalho iniciado nesta gestão, impulsionando ações e projetos em curso na Compesa, a exemplo das obras do Programa Águas de Pernambuco e do processo de concessão parcial dos serviços de distribuição de água e captação e tratamento de esgoto.

Douglas Nóbrega é gestor, com formação em Engenharia e Administração de Empresas, com mais de 30 anos de experiência em grandes projetos e obras de engenharia em empresas públicas e privadas. O novo diretor-presidente trabalhou na Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf) como Superintendente da Engenharia de Geração, além de atuações em iniciativas privadas. Desde 2024 atua na Compesa.

Do Júnior Campos