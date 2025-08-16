UPAE Serra Talhada recebe repasse para garantir pagamento do piso nacional da enfermagem

A Unidade Pernambucana de Atenção Especializada (UPAE) de Serra Talhada vai receber um reforço financeiro destinado ao cumprimento do Piso Salarial Nacional da Enfermagem. O Governo de Pernambuco, por meio de termo de repasse assinado em 14 de agosto, autorizou a transferência de R$ 12.527,21 para a unidade.

O valor será destinado ao pagamento de enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras que atuam na UPAE do município. O contrato foi firmado com o Hospital do Tricentenário, instituição responsável pela gestão da unidade de saúde.

O repasse faz parte de um conjunto de termos assinados pelo Estado com hospitais e fundações, que somam mais de R$ 2 milhões em investimentos. Além de Serra Talhada, outras unidades de saúde em Pernambuco também foram contempladas, com recursos voltados tanto para a valorização dos profissionais de enfermagem quanto para aquisição de equipamentos e melhorias estruturais.

DO Júnior Campos