Vereadores de Serra Talhada, Gin Oliveira e Vandinho da Saúde testam positivo para Covid-19

Os vereadores serra-talhadenses Gin Oliveira e Vandinho da Saúde testaram positivo para Covid-19. A informação foi confirmada pelos próprios parlamentares nas redes sociais na noite desta sexta-feira (21). Os dois são vacinados e estão bem, mantendo o isolamento domiciliar.

“Quero informar que testei positivo para Covid-19, vou me isolar o tempo necessário, quero reforçar também que é super importante o uso da máscara, álcool e distanciamento social, estou bem. Apenas com um pequeno desconforto, mas já estou tomando medicação, tudo está nas mãos de Deus”, escreveu Gin, que é vice-presidente da Câmara de Vereadores e líder do governo Márcia Conrado na casa.

https://www.instagram.com/tv/CZAtkJxoFV1/?utm_medium=copy_link

É a quarta vez que Vandinho da Saúde é diagnosticado com o vírus.

“Passando aqui para comunicar que testei positivo pela quarta vez para Covid-19, infelizmente é uma doença que estamos expostos a ela todo o tempo, o momento é de nos cuidar e cuidar dos nossos familiares, estou vacinado mas infelizmente contraí essa doença novamente, agora tomar todas as medidas necessárias para se recuperar o mais rápido possível”, escreveu o parlamentar, que também integra a base governista.

Gin Oliveira e Vandinho da Saúde cumprem o primeiro mandato parlamentar em Serra Talhada. Gin foi eleito com 1.055 votos e Vandinho com 1.110 votos. Informações do Nill Júnior.