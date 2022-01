Urgente: Federação diz que jogo Santa x Afogados está adiado e sem nova data

Haja novela! O Presidente do Afogados da Ingazeira Futebol Clube, Edgar Santos, acaba de ser informado do adiamento da partida com o Santa Cruz, marcada inicialmente para domingo, 16h no Arruda.

“A Federação nos informou que o Santa Cruz não conseguiu resolver os problemas com laudos a tempo. Assim, o jogo nem ocorrerá domingo nem segunda. Também não será tranferido para a Arena de Pernambuco pois tem rodada lá”, informou.

A informação cai como uma bomba já que agora a data da partida fica indefinida. A Federação inclusive deverá repor parte das despesas do clube sertanejo. O presidente da Federação, Evandro Carvalho tentou a todo custo reverter a situação mas não conseguiu.

Antes fora divulgado o ofício de Gustavo Sampaio, Diretor de Competições da Federação Pernambucana de Futebol ao qual o blog e a Rádio Pajeú tiveram acesso.

O documento, dirigido ao Presidente do Santa Cruz, Joaquim Bezerra, informava que em decorrência da ausência dos laudos de Segurança e Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico a partida seria realizada de portões fechados. Mas o Santa não reverteu a situação e a FPF optou por adiar o jogo.

O Clube soltou o seguinte comunicado: “O Santa Cruz esclarece à torcida que foi informado pela Federação Pernambucana de Futebol a respeito do adiamento da partida contra o Afogados da Ingazeira, que seria realizada no próximo domingo, no Arruda.

O clube esclarece que todas as novas exigências feitas hoje, sexta-feira (21), pela Polícia Militar eram impossíveis de serem realizadas em tempo hábil.

Todavia, as medidas possíveis de adequação já foram iniciadas, visando a liberação do estádio José do Rego Maciel para a sequência da competição, que será submetido novamente à aprovação do órgão público competente.

Mediante isso, reiteramos que os sócios que já reservaram seus ingressos terão a presença confirmada na próxima data – a ser confirmada pela FPF -, assim como os torcedores que adquiriram o Combo Coral”.

Agora, a estreia da Coruja Sertaneja será dia 30 de janeiro, contra o Vera Cruz, no Vianão às 16h. A Rádio Pajeú transmite a partir das três da tarde. Do Nill Júnior