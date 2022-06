Serra Talhada amplia videomonitoramento para a Estação do Forró

A capital do xaxado tem 34 câmeras de monitoramento 24h espalhadas por pontos estratégicos da cidade.

A Prefeitura de Serra Talhada informou em nota que está ampliando o sistema de videomonitoramento 24 horas da cidade para a Estação do Forró, o polo oficial do São João da cidade, que esse ano acontecerá de 21 a 25 de junho, com o tema “Na Capital do Xaxado o São João é de Tradição”.

Nesta segunda-feira (06), uma equipe do Núcleo do CIODS/Sertão esteve no local para ajustar o espelhamento das 06 câmeras instaladas pela prefeitura no espaço, permitindo a partir de agora o monitoramento permanente da Estação do Forró pelo 14º BPM, 3º Grupamento de Bombeiros e Centro Integrado de Operações de Defesa Social (CIODS).

Atualmente, Serra Talhada dispõe de 34 câmeras de videomonitoramento instaladas em pontos estratégicos da cidade. São 07 câmeras na Plataforma de Observação Elevada (POE), 06 na Estação do Forró e 21 no Pátio da Feira e Feira Livre. As câmeras são monitoradas 24 horas por dia e transmitem imagens para uma sala de monitoramento no Pátio da Feira, POE, 14º BPM e CIODS/SDS.

O videomonitoramento 24 horas de pontos estratégicos da cidade é fruto de um acordo de cooperação firmado entre a Prefeitura de Serra Talhada, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e a Secretaria Estadual de Defesa Social (SDS/PE). Do Nill Júnior