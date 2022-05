Serra Talhada discute suspenção de aulas da Educação Infantil devido aumento de doenças respiratórias em crianças no estado

Depois do anúncio da suspensão das aulas para Educação Infantil da Rede Pública de Ensino em Triunfo, outras cidades da região pretendem adotar a medida com o objetivo de conter o avanço dos casos de doenças respiratórias no estado.

Na semana passada, a Secretaria de Saúde do Estado anunciou o forte índice de casos nunca visto antes e que tem exigido a solicitação frequente de leitos pediátricos.

Em Serra Talhada, as discussões em torno do assunto já foram iniciadas. É o que afirmou falou à produção do programa Frequência Democrática, a secretária de educação, Marta Cristina.

De acordo com a secretária, a pasta segue aguardando posicionamento oficial da Secretaria Estadual de Saúde, mas a semana já começou com essa demanda em pauta e em breve um anúncio da Rede Pública de Ensino deve ser feito no município.

A alta na demanda por internações envolvendo crianças e o aumento no fluxo de atendimentos pediátricos têm relação direta com a maior exposição das crianças aos diversos vírus.

Vacinas e cuidados

Em Pernambuco, as coberturas para a Covid-19, Influenza e praticamente todas as vacinas do público infantil estão abaixo das metas. Como as crianças têm uma maior exposição aos diversos vírus, os especialistas recomendam que no período sazonal de transmissão de doenças como a gripe, as crianças evitem lugares fechados e com aglomeração. Também recomendam a lavagem frequente das mãos e lavagem das narinas com soro fisiológico. Do Vila Bela Online