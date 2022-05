Waldemar Oliveira diz que é ‘natural’ sua pré-candidatura a federal com ida de Sebastião para chapa de Marília

Waldemar Oliveira, presidente do Avante em Pernambuco, esteve no encerramento da Festa de Santa Rita de Cássia, no distrito de Santa Rita, em Serra Talhada, e falou ao programa Frequência Democrática sobre a chance de sair como Deputado Federal pelo seu partido, com a ida praticamente confirmada de seu irmão, Sebastião Oliveira, para a chapa de Marília Arraes.

De acordo com Waldemar Oliveira, o que Sebastião decidir, ele vai seguir e realmente há convites para que “Sebá” componha a chapa como vice-governador e, naturalmente, Waldemar seria pré-candidato a federal no lugar dele.

Sobre a possibilidade de fazer dobradinha com Luciano Duque em Serra Talhada, Waldemar afirmou que o Avante tem dois deputados estaduais na composição (Rogério Leão e Fabrizio Ferraz), mas tem uma relação excelente de mais de 40 anos com Luciano e, portanto, “não há impedimento nenhum nesse sentido”. Do Vila Bela Online