Serra Talhada registra melhor saldo de empregos em junho no Pajeú

Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados no Brasil (Caged), o Sertão de Pernambuco obteve saldo de 1.258 vagas formais de trabalho no último mês de junho.

Foram 847 vagas no Sertão do São Francisco, 179 no Sertão Central, 123 no Sertão do Pajeú, 62 no Sertão do Araripe, 27 no Sertão de Itaparica e 20 no Sertão do Moxotó.

O melhor saldo é de Petrolina (545), seguido por Afrânio (148), Salgueiro (142), Lagoa Grande (86) e Serra Talhada (61). Os piores resultados em junho são de Sertânia (-12), Afogados da Ingazeira (-16), Ouricuri (-41), Brejinho (-51) e Inajá (-126).

No Pajeú os melhores resultados foram de Serra Talhada (61), Tabira (23), São José do Egito (14) e Santa Terezinha (11). Os resultados mais negativos ficaram com Afogados da Ingazeira (-16) e Brejinho (-51).

Sertão do Moxotó

Manari (12) Arcoverde (6) Custódia (2) Betânia (-5) Ibimirim (-10) Sertânia (-12) Inajá (-126)

Sertão do Pajeú

Serra Talhada (61) Tabira (23) São José do Egito (14) Santa Terezinha (11) Flores (4) Carnaíba (3) Iguaracy (2) Triunfo (2) Tuparetama (2) Ingazeira (1) Calumbi (0) Santa Cruz da Baixa Verde (-1) Solidão (-2) Itapetim (-3) Quixaba (-3) Afogados da Ingazeira (-16) Brejinho (-51)

Sertão Central

Salgueiro (142) São José do Belmonte (17) Mirandiba (9) Parnamirim (6) Cedro (3) Serrita (1) Verdejante (1)

Sertão de Itaparica

Floresta (22) Jatobá (5) Tacaratu (1) Carnaubeira da Penha (0) Itacuruba (0) Belém do São Francisco (-1) Petrolândia (-10)

Sertão do Araripe

Araripina (42) Ipubi (18) Bodocó (1) Trindade (1) Granito (0) Moreilândia (-1) Exu (-2) Santa Cruz (-3) Santa Filomena (-7) Ouricuri (-41)

Sertão do São Francisco

Petrolina (545) Afrânio (148) Lagoa Grande (86) Dormentes (32) Cabrobó (29) Terra Nova (4) Santa Maria da Boa Vista (3) Orocó (-3)

Ranking Geral Junho 2022 (Caged):

Petrolina (545) Afrânio (148) Salgueiro (142) Lagoa Grande (86) Serra Talhada (61) Araripina (42) Dormentes (32) Cabrobó (29) Tabira (23) Floresta (22) Ipubi (18) São José do Belmonte (17) São José do Egito (14) Manari (12) Santa Terezinha (11) Mirandiba (9) Arcoverde (6) Parnamirim (6) Jatobá (5) Flores (4) Terra Nova (4) Carnaíba (3) Cedro (3) Santa Maria da Boa Vista (3) Custódia (2) Iguaracy (2) Triunfo (2) Tuparetama (2) Bodocó (1) Ingazeira (1) Serrita (1) Tacaratu (1) Trindade (1) Verdejante (1) Calumbi (0) Carnaubeira da Penha (0) Granito (0) Itacuruba (0) Belém do São Francisco (-1) Moreilândia (-1) Santa Cruz da Baixa Verde (-1) Exu (-2) Solidão (-2) Itapetim (-3) Orocó (-3) Quixaba (-3) Santa Cruz (-3) Betânia (-5) Santa Filomena (-7) Ibimirim (-10) Petrolândia (-10) Sertânia (-12) Afogados da Ingazeira (-16) Ouricuri (-41) Brejinho (-51) Inajá (-126)

Do Nill Júnior