Serra-talhadenses são contra flexibilização do uso de máscara em locais abertos

Nos últimos dias algumas várias regiões do Brasil anunciaram a flexibilização de medidas relacionadas ao enfrentamento à covid-19, como aumento de público em eventos públicos e privados. Outras foram mais além e decidiram flexibilizar a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial; é o caso dos governos do Distrito Federal e de Santa Catarina. Nesses lugares, a máscara não será mais obrigatória “em espaços públicos fechados, equipamentos de transporte público coletivo, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços e nas áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais.

Diante da notícia polêmica, que tem dividido opiniões entre quem reside nesses lugares e de quem acompanha os noticiários, o programa “A Voz da Notícia”, na rádio Vilabela, realizou uma enquete para saber quem é contra e quem é a favor da flexibilização.

De acordo com o levantamento, a maioria dos serra-talhadenses (69,13%) acham cedo para flexibilizar a utilização da máscara agora. Já (30,86%) dos participantes da enquete acreditam que os municípios acertaram em permitir que as pessoas andem sem máscara em locais abertos.

Foram ouvidas 81 pessoas de diferentes localidades de Serra Talhada.