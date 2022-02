Sertão do Pajeú gera 23 vagas e perde 93 empregos formais em dezembro

O Sertão de Pernambuco gerou apenas 412 vagas de empregos formais no último mês de dezembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados nesta segunda-feira (31). Em contrapartida foram perdidos 2.699 empregos formais no período.

No levantamento por região, o Sertão do São Francisco gerou 256 postos e perdeu 1.957; o Sertão do Araripe gerou 73 postos e perdeu 75; o Sertão do Moxotó gerou 56 postos e perdeu 230; o Sertão do Pajeú gerou 23 postos e perdeu 93; o Sertão Central gerou 4 postos e perdeu 122; e o Sertão de Itaparica não gerou nenhum posto e perdeu 222 vagas formais.

No Sertão do Pajeú o melhor desempenho em dezembro foi de Serra Talhada. A cidade teve 256 admissões e 241 demissões, gerando saldo positivo de 15 vagas e percentual relativo de 0,16%. Apenas quatro cidades da região obtiveram saldo positivo em dezembro: Serra Talhada (15), Triunfo (6), Solidão (1) e Iguaracy (1). Quixaba apresentou saldo zerado e as demais cidades fecharam o ano no vermelho: Calumbi (-1), Flores (-1), Ingazeira (-1), Tuparetama (-2), Carnaíba (-3), Santa Cruz da Baixa Verde (-3), Afogados da Ingazeira (-5), Brejinho (-5), Itapetim (-9), Santa Terezinha (-13), Tabira (-21) e São José do Egito (-29).

Confira a geração de empregos em dezembro por região do Sertão:

Sertão do Moxotó

Inajá (38)

Arcoverde (17)

Manari (1)

Betânia (-2)

Ibimirim (-6)

Custódia (-60)

Sertânia (-162)

Sertão do Pajeú

Serra Talhada (15)

Triunfo (6)

Solidão (1)

Iguaracy (1)

Quixaba (0)

Calumbi (-1)

Flores (-1)

Ingazeira (-1)

Tuparetama (-2)

Carnaíba (-3)

Santa Cruz da Baixa Verde (-3)

Afogados da Ingazeira (-5)

Brejinho (-5)

Itapetim (-9)

Santa Terezinha (-13)

Tabira (-21)

São José do Egito (-29)

Sertão Central

Parnamirim (4)

Mirandiba (0)

Cedro (-1)

Serrita (-1)

Salgueiro (-2)

Verdejante (-2)

São José do Belmonte (-116)

Sertão de Itaparica

Carnaubeira da Penha (0)

Jatobá (-1)

Itacuruba (-1)

Tacaratu (-3)

Petrolândia (-12)

Floresta (-25)

Belém do São Francisco (-180)

Sertão do Araripe

Trindade (27)

Ouricuri (16)

Ipubi (15)

Exu (7)

Bodocó (4)

Santa Cruz (3)

Granito (1)

Santa Filomena (0)

Moreilândia (-2)

Araripina (-73)

Sertão do São Francisco

Lagoa Grande (229)

Dormentes (15)

Afrânio (6)

Santa Maria da Boa Vista (6)

Terra Nova (0)

Cabrobó (-5)

Orocó (-5)

Petrolina (-1.947)

Confira o ranking no Sertão:

Lagoa Grande(229) Inajá (38) Trindade (27) Arcoverde (17) Ouricuri 16) Serra Talhada (15) Ipubi (15) Dormentes 15) Exu (7) Afrânio (6) Santa Maria da Boa Vista (6) Triunfo (6) Bodocó (4) Parnamirim (4) Santa Cruz (3) Granito (1) Iguaracy (1) Manari (1) Solidão (1) Carnaubeira da Penha (0) Mirandiba (0) Quixaba (0) Santa Filomena (0) Terra Nova (0) Calumbi (-1) Cedro (-1) Flores -1) Ingazeira (-1) Itacuruba (-1) Jatobá (-1) Serrita (-1) Betânia -2) Moreilândia (-2) Salgueiro (-2) Tuparetama (-2) Verdejante (-2) Carnaíba (-3) Santa Cruz da Baixa Verde (-3) Tacaratu (-3) Afogados da Ingazeira (-5) Brejinho (-5) Cabrobó (-5) Orocó (-5) Ibimirim (-6) Itapetim (-9) Petrolândia (-12) Santa Terezinha -13) Tabira (-21) Floresta (-25) São José do Egito (-29) Custódia (-60) Araripina (-73) São José do Belmonte (-116) Sertânia (-162) Belém do São Francisco (-180) Petrolina (-1.947)

Do Nill Júnior