Sesc abre edital de ocupação para artistas visuais em Pernambuco

Pelo menos onze artistas vão ser contemplados em suas obras, com o Salão UNICO de Arte Contemporânea, projeto realizado pelo Sesc Pernambuco e que está com edital aberto e inscrições disponibilizadas até o próximo dia 20 de setembro na plataforma Prosas. Os selecionados vão receber premiação de R$ 2mil, além de ações formativas do Sesc para mediação, montagem e discussão conceitual da expografia.

O Salão, que chega à 14° edição, foi pensado com o intuito de provocar reflexões sobre o contemporâneo, enquanto instante passível de transformação, questionando caminhos que podem ser trilhados para pensar na arte e no limiar entre o novo e o mais novo ainda.

Dentre os critérios de avaliação, preza-se pela coerência conceitual, consistência estética e ineditismo da proposta. Também são relevantes a representatividade étnico-racial negra e indígena, diversidade de gêneros, representatividade de pessoas com deficiência (PCD) e apresentação de propostas que conversem com os recursos de acessibilidade. O edital também preza pela diversidade nas representações territoriais de Pernambuco.

Mudanças no UNICO

Para a edição deste ano, o UNICO deixa de ser apenas universitária e amplia a abrangência, passando a contemplar artistas que ainda não tenham aberto exposição individual e que tenham participado de até quatro coletivas. Os inscritos não selecionados ainda poderão ser convidados para residências artísticas posteriores.

Outra mudança está na abertura de inscrições para arte-educadores e curadores, nos mesmos moldes de seleção dos artistas, para atuar junto aos profissionais da casa na realização do salão. A exposição tomará forma entre os meses de novembro e dezembro, ocupando as galerias Corbiniano Lins (Sesc Santo Amaro), Ana das Carrancas (Sesc Petrolina) e a galeria do Sesc Casa Amarela.