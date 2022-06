Sisu 2022: veja quais cidades de Pernambuco têm vagas e quais são os cursos

Quem fez o Enem ano passado, em 2021, e ainda não ingressou no ensino superior público tem mais uma chance. Estão abertas, até a próxima sexta-feira (1º), as inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Há 65.932 vagas em 73 instituições.

Candidatos podem se inscrever até 23h59 exclusivamente pela internet no site do Sisu. Segundo o Ministério da Educação, o total de cursos de graduação com oferta de vagas é de 2.043. Só para medicina são ofertadas 1.583 vagas.

Qualquer um que participou do Enem 2021 e não tirou zero na redação pode se inscrever. A exceção é o candidato que prestou o exame sem ter concluído o ensino médio e, portanto, declarou estar na condição de treineiro. Nesse caso, ele não pode concorrer às vagas do Sisu.

Ao acessar o portal, o vestibulando consulta as vagas escolhendo a cidade, a universidade ou o curso.

VAGAS DO SISU EM PERNAMBUCO

De Pernambuco, somente o Instituto Federal do Sertão Pernambucano (If Sertão) tem opções de vagas nesta segunda edição do Sisu. As demais universidades e institutos públicos do Estado que integram o sistema – UFPE, UFRPE, UFAPE, UPE, Univasf e IFPE – optam por disponibilizar todas as vagas no Sisu que ocorre no início do ano.

O IF Sertão tem câmpus em cinco cidades de Pernambuco: Floresta, Ouricuri, Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada. Ao todo serão 180 vagas em 12 cursos.

No câmpus Petrolina há vagas para os cursos de Tecnologia em Alimentos (08); Licenciatura em Computação (03); Licenciatura em Química (10) e Licenciatura em Física (12). No campus Petrolina Zona Rural são seis vagas disponíveis para o curso de Viticultura e Enologia.

Já em Floresta há 17 vagas para Gestão da Tecnologia da Informação e 20 vagas para Licenciatura em Química. O câmpus Salgueiro oferta 17 vagas para Tecnologia em Alimentos, 12 para Licenciatura em Física e 21 para o curso de Sistemas para Internet.

Em Ouricuri, são 19 vagas para Licenciatura em Química. Na unidade de Serra Talhada a oferta é de 35 vagas para Licenciatura em Física.

PASSO A PASSO DA INSCRIÇÃO NO SISU

Ao clicar no botão para se inscrever, o estudante deve inserir os dados do seu Cadastro Único do Governo Federal no acesso.gov.br (login e senha). É importante que o candidato atualize seu cadastro, se for o caso, e confirme seu telefone e e-mail.

Depois basta escolher até duas opções de curso. Para começar, clique em “Fazer inscrição na 1ª opção”, e depois é só repetir esse procedimento para a 2ª opção de curso.

O MEC lembra que é importante ficar atento à escolha da modalidade de concorrência ao Sisu, que possui três formatos: ampla concorrência, lei de cotas e ações afirmativas próprias das instituições de ensino.

Após conferir os dados de suas opções de curso e modalidade de concorrência basta clicar em “Confirmar minha inscrição” para concluí-la. Na página do Sisu também é possível checar a documentação a ser exigida para a matrícula na instituição do candidato selecionado.

PROGRAME-SE

Inscrições: de 28 de junho a 1° de julho

Listão dos aprovados: 6 de julho

Matrícula: 13 a 18 de julho