Boletim: Serra Talhada tem 350 casos ativos por COVID-19 nesta terça, 28

BOLETIM COVID-19 (28/06/22)

Casos confirmados: 15.723

Casos em investigação: 15

Casos descartados: 68.832

Isolamento domiciliar: 350

Leito de isolamento: 0

Casos ativos: 350

Recuperados: 15.170

Óbitos: 203

Casos das últimas 24h: 82

Ocupação hospitalar:

HOSPITAL EDUARDO CAMPOS

Há 16 pacientes na UTI Adulto, sendo 08 com Covid-19. Há 01 serra-talhadense na unidade com síndrome gripal e nenhum com Covid-19. Na UTI Pediátrica há 09 pacientes, sendo 01 serra-talhadenses.

HOSPAM

Há 04 pacientes na UTI, sendo 01 com Covid-19. Há 02 serra-talhadenses com síndromes gripais.

Do Vila Bela Online