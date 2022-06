Três a cada quatro hospitalizados por Covid-19 em Pernambuco estavam com esquema vacinal incompleto

Um novo levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), divulgado nesta segunda-feira (27), chamou a atenção para uma presença substancial de pessoas sem vacinação regular entre os pacientes de Covid-19 em Pernambuco no último mês. Segundo o levantamento, dos oito pacientes que morreram pela doença no estado, entre o final de maio e o início de junho, cinco não haviam tomado as doses da vacina indicadas para a faixa etária correspondente. Entre os 87 pacientes que precisaram ser hospitalizados, 63 não estavam com a vacinação em dia.

inda de acordo com os números do levantamento feito pela SES-PE, dos pacientes que evoluíram para óbito, um (12,5%) tinha apenas uma dose da vacina, dois (25%) estavam apenas com o esquema básico (duas doses), três (37,5%) tinham três doses da vacina e apenas dois (25%) tinham as quatro doses. Seis deles estavam na faixa etária acima dos 60 anos, um dos grupos mais suscetíveis para complicações pela doença.

Já entre os hospitalizados, 19 (21,8%) sequer tinham tomado uma dose da vacina contra o novo coronavírus, seis (6,9%) tinham apenas uma dose registrada nos sistemas de informação e 17 (19,5%) tinham apenas o esquema vacinal básico (duas doses). Dos 13 pacientes que tomaram todas as doses necessárias, dez tinham comorbidades associadas. Todos tinham mais de 65 anos. Do Vila Bela Online