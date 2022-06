Sobe para 127 número de mortes devido às chuvas em Pernambuco

Nesta quinta, objetos de Mércia foram encontrados no meio dos destroços. Eram fotos do casamento dela. Os parentes disseram que também foram achados o celular e documentos

As pessoas desabrigadas estão em 111 abrigos temporários, em 27 cidades, segundo o governo do estado. No total, 31 cidades decretaram situação de emergência e 51 tiveram algum tipo de prejuízo em consequência das chuvas.

O último corpo procurado na comunidade de Bola do Ouro foi encontrado nesta quinta. A vítima era a trabalhadora doméstica Maria José da Silva, de 61 anos. Ela foi achada por volta das 6h30. Ela morava sozinha no local e trabalhava no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.