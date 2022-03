Tabira viverá o 4º Encontro Literário Escritora Nevinha Pires

A Cidade das Tradições sedia dia 1 de abril o 4º Encontro Literário Escritora Nevinha Pires. O evento acontecerá no Centro Cultural Poeta Zé de Mariano às 19h.

A Coordenação é dos irmãos ligados à educação e cultura Elizângela e Adeval Soares. O Encontro Literário Infantojuvenil terá a participação de alunos da rede pública.

“Todas as gerências das escolas públicas e privadas, participam ativamente. No 3° evento foram mais de 700 trabalhos apresentados pelas crianças”, explica o filho da professora e guardião da memória de Tabira, o médico Pedro Pires Ferreira.

Haverá concursos de desenho, poesia e redação, com premiação do primeiro ao terceiro colocados em cada categoria. Para participar, basta doar um quilo de alimento não perecível.

A promoção é do médico Pedro Pires e família, com apoio da Prefeitura de Tabira e APPTA, Associação dos Poestas e Prosadores de Tabira. Do Nill Júnior