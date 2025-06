Tentativa de Homicídio é Registrada na Cohab em São José do Belmonte: Jovem Gisele é Baleada e Pede Socorro nas Redes Sociais

Na manhã deste domingo (29), a Polícia Militar de Pernambuco foi acionada para uma ocorrência grave no bairro da Cohab, em São José do Belmonte, após circular nas redes sociais um vídeo de uma jovem identificada como Gisele, ferida e pedindo socorro.

Segundo relatos, Gisele gravou um vídeo e divulgou nos seus stories do WhatsApp, exatamente às 5:57 de hoje, onde aparece ensanguentada e chorando muito. Ela afirma que um homem que estava em sua companhia efetuou dois disparos de arma de fogo contra suas costas. O ataque teria ocorrido por trás da escola localizada no bairro.

Imediatamente após a divulgação do vídeo, moradores da região acionaram a Polícia Militar, que se dirigiu ao local e iniciou os primeiros procedimentos de apuração. A jovem foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas o estado de saúde dela ainda não foi oficialmente divulgado.

A identidade do autor dos disparos não foi revelada até o momento, e a motivação do crime segue sob investigação. A Polícia Civil deve assumir o caso para dar prosseguimento às investigações e ouvir as partes envolvidas.

