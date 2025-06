Violência doméstica assusta moradores do bairro São Cristóvão, em Serra Talhada

Mais um caso grave de violência doméstica foi registrado em Serra Talhada, desta vez no bairro São Cristóvão, nas primeiras horas deste sábado (29). A Polícia Militar foi acionada por volta de 00h59 para atender uma ocorrência que gerou medo e indignação.

De acordo com o boletim policial, uma mulher foi ameaçada de morte pelo ex-companheiro, que, inconformado com o fim do relacionamento, invadiu a residência da vítima. Visivelmente embriagado, o agressor quebrou o vidro da porta com um soco, ferindo o próprio braço, o que reforça o nível de descontrole e violência do episódio.

A vítima, assustada, relatou aos policiais todo o histórico de ameaças, o que levou a equipe da GT 14113 a conduzir os envolvidos até a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde o agressor foi autuado em flagrante.

O caso acende o alerta para o crescente número de ocorrências de violência doméstica na cidade e reforça a importância da denúncia. O silêncio protege o agressor. Quem presencia ou sofre qualquer forma de violência pode e deve procurar ajuda.

Disque Denúncia: (87) 9 9995-4641

Violência contra a mulher é crime. Denuncie.