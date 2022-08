Teresa Leitão e Gilson Machado empatados tecnicamente para o Senado

O levantamento do Real Time Big Data também aferiu a disputa para o Senado, e apontou Teresa Leitão (PT) com 18% das intenções de voto, seguida de Gilson Machado Neto (PL) com 15%, ambos estão empatados tecnicamente, na terceira posição André de Paula (PSD) aparece com 10%, enquanto Guilherme Coelho (PSDB) surge com 3%, Carlos Andrade Lima (União Brasil) tem 1% e Eugênia Lima (PSOL) tem 1%. Brancos e nulos 26%, indecisos somam 26%. 0

De edmarlyra