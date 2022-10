A Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 1º da Portaria nº 542, de 22 de julho de 2022, torna pública a escala dos desembargadores eleitorais plantonistas no dia 1º de outubro de 2022, no horário das 13 às 19 horas.

Desembargador Humberto Vasconcelos

Desembargador Roberto Machado

Fonte: TRE-PE