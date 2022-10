Serra-talhadense acredita ter ganho IPHONE em sorteio na internet e cai em golpe

Os crimes cibernéticos no Brasil cresceram em tempos de pandemia. Em 2020, o registro de denúncias anônimas contabilizou 156.692 casos, segundo os dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Crimes desse tipo são reconhecidos pela legislação brasileira desde 2012, e podem render até oito anos de reclusão para quem for julgado como cibercrimino.

Em Serra Talhada, mais um crime desse tipo foi registrado. Uma vítima procurou a Delegacia de Polícia Civil para prestar queixa após ser lesada em suposto sorteio no Instagram.

Segundo ela, um perfil no instagram realizou um sorteio de um Iphone e ela teria sido a contemplada. Em contato com o perfil responsável pelo sorteio, ela foi informada que teria que fazer uma transferência no valor de 212 reais referente ao envio do aparelho pela transportadora. E ainda foi solicitado o depósito do valor de 140 reais de um suposto seguro cobrado pelos Correios.

Após a realização das transferências, a vítima informou à polícia que foi bloqueada pelos criminosos e não recebeu o aparelho prometido no sorteio.

