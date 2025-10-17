UFRPE abre concurso público com vagas para professores em Serra Talhada; salários chegam a R$ 13 mil

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) está com inscrições abertas para concurso público que oferece vagas para o cargo de professor do magistério superior em unidades do interior do Estado. Entre os campi contemplados está a Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST), no Sertão do Pajeú. Os salários podem chegar a R$ 13.288,85.

As inscrições começam nesta sexta-feira (17) e seguem até o dia 17 de novembro de 2025, devendo ser feitas exclusivamente pela internet, na aba “Concursos”, opção “Concursos Abertos”, no site da instituição. A taxa de inscrição é de R$ 220, com prazo para pagamento até as 16h do dia 18 de novembro.

De acordo com o edital, o processo seletivo será composto por provas de títulos, escrita e didática. As provas escritas estão previstas para acontecer no dia 2 de março de 2026.

Vagas disponíveis em Serra Talhada (UAST)

Administração / Administração Financeira – 1 vaga Ciências de Dados / Inteligência Artificial / Informática – 1 vaga Programação / Banco de Dados / Informática – 1 vaga Ciências Agrárias / Ciências Agrárias I / Agronomia – 1 vaga

Do total de vagas ofertadas, 30% são reservadas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ) e 5% para pessoas com deficiência (PCD).

O regime de trabalho é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva, o que garante remuneração que pode ultrapassar os R$ 13 mil, dependendo da titulação do candidato aprovado.

As vagas da UFRPE representam uma importante oportunidade para profissionais do Sertão e reforçam o papel da universidade na interiorização do ensino superior público de qualidade